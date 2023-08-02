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Цыбульник Иван Никифорович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Цыбульник Никифор Степанович

Мать: Золотарь Агафия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбульник Марина

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Цыбульник) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Цыбульник Марина

Рождение ребёнка
1892

Сын: Цыбульник Петр Иванович

Мать ребёнка: Цыбульник Марина

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Цыбульник) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Цыбульник Марина

Рождение ребёнка
1895

Сын: Цыбульник Григорий Иванович

Мать ребёнка: Цыбульник Марина

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Цыбульник) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Цыбульник Марина

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Цыбульник) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Цыбульник Марина

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Цыбульник) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Цыбульник Марина

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Цыбульник) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Цыбульник Марина

Рождение ребёнка
1908

Сын: Цыбульник Федор Иванович

Мать ребёнка: Цыбульник Марина

Смерть
Неизвестно

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