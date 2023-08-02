Цыбульник Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбульник Марина
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Цыбульник) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Цыбульник Марина
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Цыбульник Марина
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Цыбульник) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Цыбульник Марина
Рождение ребёнка
1895
Сын: Цыбульник Григорий Иванович
Мать ребёнка: Цыбульник Марина
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Цыбульник) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Цыбульник Марина
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Цыбульник) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Цыбульник Марина
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Цыбульник) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Цыбульник Марина
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Цыбульник) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Цыбульник Марина
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Цыбульник Марина
Смерть
Неизвестно