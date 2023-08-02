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Цыбульник Никифор Степанович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Цыбульник Степан

Мать: ?

Рождение ребёнка
1884

Сын: Цыбульник Иван Никифорович

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Цыбульник Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пелешко (Цыбульник) Васса Никифорова

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Цыбульник Федор Никифорович

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Цыбульник) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Цыбульник) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Цыбульник) Акилина Никифоровна

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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