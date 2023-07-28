Золотарь Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Цыбульник Иван Никифорович
Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Цыбульник Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пелешко Васса Никифорова
Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Цыбульник Федор Никифорович
Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович
Смерть
Неизвестно