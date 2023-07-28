Золотарь Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарь Агафия Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Цыбульник Иван Никифорович

Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Цыбульник Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пелешко Васса Никифорова

Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Цыбульник Федор Никифорович

Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Цыбульник Никифор Степанович

Смерть
Неизвестно