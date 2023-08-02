Цыбульник Марина
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Цыбульник) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Цыбульник) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Цыбульник Григорий Иванович
Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Цыбульник) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Цыбульник) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Цыбульник) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Цыбульник) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно