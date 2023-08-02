Цыбульник Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбульник Марина

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбульник Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Цыбульник) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Цыбульник Петр Иванович

Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Цыбульник) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Цыбульник Григорий Иванович

Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Цыбульник) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Цыбульник) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Цыбульник) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Цыбульник) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Цыбульник Федор Иванович

Отец ребёнка: Цыбульник Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно

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