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Кобылинъ Гаврила

Место рождения

Пичугино

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Кобылинъ Осипъ

Мать: Кобылина Марфа Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобылина Авдотья Данилова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Долгова (Кобылина) Катерина

Мать ребёнка: Кобылина Авдотья Данилова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Кобылина) Домна

Мать ребёнка: Кобылина Авдотья Данилова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Кобылина) Марфа

Мать ребёнка: Кобылина Авдотья Данилова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Кобылина) Прасковья

Мать ребёнка: Кобылина Авдотья Данилова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Опарина (Кобылина) Татьяна

Мать ребёнка: Кобылина Авдотья Данилова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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