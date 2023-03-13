Кобылинъ Гаврила
Место рожденияПичугино
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Кобылинъ Осипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Долгова (Кобылина) Катерина
Мать ребёнка: Кобылина Авдотья Данилова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Кобылина) Домна
Мать ребёнка: Кобылина Авдотья Данилова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Кобылина) Марфа
Мать ребёнка: Кобылина Авдотья Данилова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Кобылина) Прасковья
Мать ребёнка: Кобылина Авдотья Данилова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Опарина (Кобылина) Татьяна
Мать ребёнка: Кобылина Авдотья Данилова