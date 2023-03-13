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Кобылина Марфа Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобылинъ Осипъ

Рождение ребёнка
1730

Сын: Кобылинъ Гаврила

Отец ребёнка: Кобылинъ Осипъ

Рождение ребёнка
1739

Сын: Кобылинъ Еремей

Отец ребёнка: Кобылинъ Осипъ

Рождение ребёнка
1742

Сын: Кобылинъ Яковъ

Отец ребёнка: Кобылинъ Осипъ

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