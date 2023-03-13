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Кобылинъ Осипъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Кобылинъ Антипъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобылина Марфа Никифорова

Рождение ребёнка
1730

Сын: Кобылинъ Гаврила

Мать ребёнка: Кобылина Марфа Никифорова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Кобылинъ Еремей

Мать ребёнка: Кобылина Марфа Никифорова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Кобылинъ Яковъ

Мать ребёнка: Кобылина Марфа Никифорова

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