Кобылинъ Осипъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Кобылинъ Антипъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кобылинъ Гаврила
Мать ребёнка: Кобылина Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Кобылинъ Еремей
Мать ребёнка: Кобылина Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кобылинъ Яковъ
Мать ребёнка: Кобылина Марфа Никифорова