Кобылинъ Еремей
Место рожденияПичугино
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Кобылинъ Осипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобылина Анна Борисова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Кобылина) Прасковья
Мать ребёнка: Кобылина Анна Борисова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кобылинъ Тимофей
Мать ребёнка: Кобылина Анна Борисова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кобылинъ Афонасий
Мать ребёнка: Кобылина Анна Борисова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кобылинъ Тимофей
Мать ребёнка: Кобылина Анна Борисова