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Кобылинъ Еремей

Место рождения

Пичугино

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Кобылинъ Осипъ

Мать: Кобылина Марфа Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобылина Анна Борисова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Кобылина) Прасковья

Мать ребёнка: Кобылина Анна Борисова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кобылинъ Тимофей

Мать ребёнка: Кобылина Анна Борисова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кобылинъ Афонасий

Мать ребёнка: Кобылина Анна Борисова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кобылинъ Тимофей

Мать ребёнка: Кобылина Анна Борисова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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