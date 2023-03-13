Кобылина Анна Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылина Анна Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кобылинъ Еремей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кобылинъ Тимофей

Отец ребёнка: Кобылинъ Еремей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кобылинъ Афонасий

Отец ребёнка: Кобылинъ Еремей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кобылинъ Тимофей

Отец ребёнка: Кобылинъ Еремей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобылинъ Еремей

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