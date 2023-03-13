Кобылина Анна Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кобылинъ Еремей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кобылинъ Тимофей
Отец ребёнка: Кобылинъ Еремей
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кобылинъ Афонасий
Отец ребёнка: Кобылинъ Еремей
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кобылинъ Тимофей
Отец ребёнка: Кобылинъ Еремей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобылинъ Еремей