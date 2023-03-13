Кобылинъ Яковъ
Место рожденияПичугино
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Кобылинъ Осипъ
Пичугино
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кобылинъ Филиппъ
Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кобылинъ Василий
Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кобылинъ Алексей
Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кобылинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кобылинъ Яковъ
Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно