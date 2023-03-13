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Кобылинъ Яковъ

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Место рождения

Пичугино

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Кобылинъ Осипъ

Мать: Кобылина Марфа Никифорова

Пичугино
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Кобылинъ Филиппъ

Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кобылинъ Василий

Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кобылинъ Алексей

Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кобылинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кобылинъ Яковъ

Мать ребёнка: Кобылина Прасковья Алексеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобылина Прасковья Алексеева

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