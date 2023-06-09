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(Кобылина) Анна

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Кобылинъ Яковъ

Мать: Кобылина Прасковья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан