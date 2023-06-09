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(Кобылина) Анна
(Кобылина) Анна
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Место рождения
Красноусольский
, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1771
Пол
Женский
Отец
Кобылинъ Яковъ
1742 г.р.
Мать
Кобылина Прасковья Алексеева
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Кобылинъ Яковъ
Мать:
Кобылина Прасковья Алексеева
Красноусольский
, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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