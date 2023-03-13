Кобылина Прасковья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылина Прасковья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Кобылинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кобылинъ Василий

Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кобылинъ Алексей

Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кобылинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кобылинъ Яковъ

Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобылинъ Яковъ

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