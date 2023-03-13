Кобылина Прасковья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кобылинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кобылинъ Василий
Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кобылинъ Алексей
Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кобылинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кобылинъ Яковъ
Отец ребёнка: Кобылинъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобылинъ Яковъ