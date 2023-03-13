Долгова (Кобылина) Катерина
Место рожденияПичугино
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Кобылинъ Гаврила
Пичугино
Рождение ребёнка
1780
Сын: Долговъ Яковъ
Отец ребёнка: Долговъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Долговъ Василий
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Долговъ Василий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Долговъ Климъ
Отец ребёнка: Долговъ Василий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мафра
Отец ребёнка: Долговъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долговъ Василий