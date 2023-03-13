Долгова (Кобылина) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Кобылина) Катерина

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Место рождения

Пичугино

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кобылинъ Гаврила

Мать: Кобылина Авдотья Данилова

Пичугино
Рождение ребёнка
1780

Сын: Долговъ Яковъ

Отец ребёнка: Долговъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Долговъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Долговъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Долговъ Климъ

Отец ребёнка: Долговъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мафра

Отец ребёнка: Долговъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долговъ Василий

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