Кобылина Авдотья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобылинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Долгова (Кобылина) Катерина
Отец ребёнка: Кобылинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Кобылина) Домна
Отец ребёнка: Кобылинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Кобылина) Марфа
Отец ребёнка: Кобылинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Кобылина) Прасковья
Отец ребёнка: Кобылинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Опарина (Кобылина) Татьяна
Отец ребёнка: Кобылинъ Гаврила