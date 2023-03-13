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Кобылина Авдотья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобылинъ Гаврила

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Долгова (Кобылина) Катерина

Отец ребёнка: Кобылинъ Гаврила

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Кобылина) Домна

Отец ребёнка: Кобылинъ Гаврила

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Кобылина) Марфа

Отец ребёнка: Кобылинъ Гаврила

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Кобылина) Прасковья

Отец ребёнка: Кобылинъ Гаврила

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Опарина (Кобылина) Татьяна

Отец ребёнка: Кобылинъ Гаврила

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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