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(Кобылина) Домна
(Кобылина) Домна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Пол
Женский
Отец
Кобылинъ Гаврила
1730 г.р.
Мать
Кобылина Авдотья Данилова
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Кобылинъ Гаврила
Мать:
Кобылина Авдотья Данилова
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