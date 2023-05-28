Афанасьев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева -Дудкинская Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Афанасьева Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Афанасьева Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Афанасьева Феодора
Рождение ребёнка
1911
Сын: Афанасьев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Афанасьева Феодора
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Афанасьева Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Афанасьева Феодора