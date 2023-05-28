Афанасьев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева -Дудкинская Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Афанасьева Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Афанасьева Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Афанасьева Феодора

Рождение ребёнка
1911

Сын: Афанасьев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Афанасьева Феодора

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Афанасьева Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Афанасьева Феодора

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