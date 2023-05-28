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Афанасьев Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Сергей

Мать: Афанасьева Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева -Гущина Тамара Васильева

Мать ребёнка: Кучерявенко Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кучерявенко Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Кучерявенко Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кучерявенко Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кучерявенко Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
07.09.1954

Сын: Афанасьев Владислав Васильевич

Мать ребёнка: Кучерявенко Фекла Семеновна

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