Афанасьев Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасьев Сергей
Мать: Афанасьева Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева -Гущина Тамара Васильева
Мать ребёнка: Кучерявенко Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кучерявенко Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Кучерявенко Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кучерявенко Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Кучерявенко Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
07.09.1954
Сын: Афанасьев Владислав Васильевич
Мать ребёнка: Кучерявенко Фекла Семеновна