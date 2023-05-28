Кучерявенко Фекла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерявенко Фекла Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучерявенко Семен

Мать: Кучерявенко Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева -Гущина Тамара Васильева

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.09.1954

Сын: Афанасьев Владислав Васильевич

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Сергеевич

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