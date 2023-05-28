Кучерявенко Фекла Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучерявенко Семен
Мать: Кучерявенко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева -Гущина Тамара Васильева
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.09.1954
Сын: Афанасьев Владислав Васильевич
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Сергеевич