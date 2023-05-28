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Афанасьева Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева -Дудкинская Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей

Рождение ребёнка
1911

Сын: Афанасьев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Афанасьева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей

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