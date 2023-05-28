Афанасьева Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева -Дудкинская Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей
Рождение ребёнка
1911
Сын: Афанасьев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Афанасьева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей