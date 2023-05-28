Афанасьева -Дудкинская Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева -Дудкинская Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЩ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Сергей

Мать: Афанасьева Феодора