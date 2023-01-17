Черепенина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепенина Наталья

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Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Черепенин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Черепенин Пётр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Шталенкова Анна Петровна

Отец ребёнка: Кованов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Черепенин Николай Петрович

Отец ребёнка: Черепенин Пётр

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кованов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепенин Владимир Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепенин Пётр

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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