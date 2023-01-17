Черепенина Наталья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Черепенин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Черепенин Пётр
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Шталенкова Анна Петровна
Отец ребёнка: Кованов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Черепенин Николай Петрович
Отец ребёнка: Черепенин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепенин Владимир Петрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черепенин Пётр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно