Черепенин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Черепенин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Черепенина Наталья
Рождение ребёнка
1914
Сын: Черепенин Николай Петрович
Мать ребёнка: Черепенина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черепенина Наталья
Смерть
Неизвестно