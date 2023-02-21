Черепенин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепенин Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Черепенин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Черепенина Наталья

Рождение ребёнка
1914

Сын: Черепенин Николай Петрович

Мать ребёнка: Черепенина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепенина Наталья

Смерть
Неизвестно
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