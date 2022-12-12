Кованов Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1907
Мать ребёнка: Кованова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Шталенкова Анна Петровна
Мать ребёнка: Черепенина Наталья
Рождение ребёнка
13.03.1909
Сын: Кованов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кованова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кованова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кованов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кованова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черепенина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно