Кованов Василий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованов Василий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1907

Сын: Кованов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кованова Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Шталенкова Анна Петровна

Мать ребёнка: Черепенина Наталья

Рождение ребёнка
13.03.1909

Сын: Кованов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кованова Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кованова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кованова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепенина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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