Батухин Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Егор Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1887
Сын: Батухин Иоанн
Мать ребёнка: Батухина Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
15.10.1889
Дочь: ?
Мать ребёнка: Батухина Параскева Филипповна
Бракосочетание
28.01.1890
Василий 2 брак 27 лет и Марья дочь умершего крестьянина Николая Васильева 1 брак, 29 лет
Рождение ребёнка
15.08.1892
Дочь: (Батухина) Наталья
Мать ребёнка: Батухина Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
02.09.1894
Дочь: (Батухин) Анна
Мать ребёнка: Батухина Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
28.09.1896
Дочь: (Батухина) Иустиния
Мать ребёнка: Батухина Марфа Николаевна
Смерть
Неизвестно