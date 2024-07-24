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Батухин Василий

Место рождения

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Егор Фёдоров

Мать: Батухина Параскева Никифоровна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батухина Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
21.06.1887

Сын: Батухин Иоанн

Мать ребёнка: Батухина Параскева Филипповна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1889

Дочь: ?

Мать ребёнка: Батухина Параскева Филипповна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.01.1890

Жена: Батухина Марфа Николаевна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Василий 2 брак 27 лет и Марья дочь умершего крестьянина Николая Васильева 1 брак, 29 лет
Рождение ребёнка
15.08.1892

Дочь: (Батухина) Наталья

Мать ребёнка: Батухина Марфа Николаевна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.09.1894

Дочь: (Батухин) Анна

Мать ребёнка: Батухина Марфа Николаевна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.09.1896

Дочь: (Батухина) Иустиния

Мать ребёнка: Батухина Марфа Николаевна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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