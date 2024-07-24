Егор Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Дети

Около 1863 г.р.
1882 г.р.
1887 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Евгения Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батухина Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батухина Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Батухин Василий

Мать ребёнка: Батухина Параскева Никифоровна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.01.1882

Дочь: Тихомирова (Батухина) Мария

Мать ребёнка: Батухина Параскева Никифоровна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.06.1887

Сын: Батухин Иоанн

Мать ребёнка: Батухина Параскева Никифоровна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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