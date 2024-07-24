Егор Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Евгения Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батухина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батухина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Батухин Василий
Мать ребёнка: Батухина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
12.01.1882
Дочь: Тихомирова (Батухина) Мария
Мать ребёнка: Батухина Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
21.06.1887
Сын: Батухин Иоанн
Мать ребёнка: Батухина Параскева Никифоровна
Смерть
Неизвестно