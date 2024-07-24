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Батухина Марфа Николаевна

Место рождения

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.01.1890

Муж: Батухин Василий

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Василий 2 брак 27 лет и Марья дочь умершего крестьянина Николая Васильева 1 брак, 29 лет
Рождение ребёнка
15.08.1892

Дочь: (Батухина) Наталья

Отец ребёнка: Батухин Василий

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.09.1894

Дочь: (Батухин) Анна

Отец ребёнка: Батухин Василий

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.09.1896

Дочь: (Батухина) Иустиния

Отец ребёнка: Батухин Василий

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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