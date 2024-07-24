Батухина Марфа Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890
Муж: Батухин Василий
Василий 2 брак 27 лет и Марья дочь умершего крестьянина Николая Васильева 1 брак, 29 лет
Рождение ребёнка
15.08.1892
Дочь: (Батухина) Наталья
Отец ребёнка: Батухин Василий
Рождение ребёнка
02.09.1894
Дочь: (Батухин) Анна
Отец ребёнка: Батухин Василий
Рождение ребёнка
28.09.1896
Дочь: (Батухина) Иустиния
Отец ребёнка: Батухин Василий
Смерть
Неизвестно