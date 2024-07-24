Батухина Параскева Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егор Фёдоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егор Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Батухин Василий
Отец ребёнка: Егор Фёдоров
Рождение ребёнка
12.01.1882
Дочь: Тихомирова (Батухина) Мария
Отец ребёнка: Егор Фёдоров
Рождение ребёнка
21.06.1887
Сын: Батухин Иоанн
Отец ребёнка: Егор Фёдоров