Батухина Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батухина Параскева Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1863 г.р.
1882 г.р.
1887 г.р.
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Добавил:

ДТ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егор Фёдоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егор Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Батухин Василий

Отец ребёнка: Егор Фёдоров

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.01.1882

Дочь: Тихомирова (Батухина) Мария

Отец ребёнка: Егор Фёдоров

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.06.1887

Сын: Батухин Иоанн

Отец ребёнка: Егор Фёдоров

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

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