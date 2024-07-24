Батухина Параскева Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батухина Параскева Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

15.10.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

1887 г.р.
1889 г.р.

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батухин Василий

Рождение ребёнка
21.06.1887

Сын: Батухин Иоанн

Отец ребёнка: Батухин Василий

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1889

Дочь: ?

Отец ребёнка: Батухин Василий

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
15.10.1889
Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: В родах(24лет) 2 родов 1 трудных замучена и Мертворожденная дочь

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