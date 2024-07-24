Батухина Параскева Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти15.10.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батухин Василий
Рождение ребёнка
21.06.1887
Сын: Батухин Иоанн
Отец ребёнка: Батухин Василий
Рождение ребёнка
15.10.1889
Дочь: ?
Отец ребёнка: Батухин Василий
Смерть
15.10.1889
Причина смерти: В родах(24лет) 2 родов 1 трудных замучена и Мертворожденная дочь