Смирнова (Назарова) Александра Фёдоровна
женский, родилась 13.05.1951, Крутая Гора, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
ОтецНазаров Фёдор Александрович24.07.1927 г.р.
МатьНазарова (Коляденкова) Анна Сергеевна02.08.1927 г.р.
Супруги
Смирнов Владимир Иванович04.03.1946 г.р.
Дети
Смирнов Дмитрий Владимирович08.07.1984 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1951
Крутая Гора, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
02.04.1971
Рождение ребёнка
13.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1984
Сын: Смирнов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович