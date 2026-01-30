Смирнова (Назарова) Александра Фёдоровна 13.05.1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнова (Назарова) Александра Фёдоровна

Автор
ВС
Смирнова В.

женский, родилась 13.05.1951, Крутая Гора, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Отец
Назаров Фёдор Александрович24.07.1927 г.р.
Мать
Назарова (Коляденкова) Анна Сергеевна02.08.1927 г.р.
Супруги
Смирнов Владимир Иванович04.03.1946 г.р.
Дети
Смирнов Дмитрий Владимирович08.07.1984 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1951

Отец: Назаров Фёдор Александрович

Мать: Назарова (Коляденкова) Анна Сергеевна

Крутая Гора, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Бракосочетание
02.04.1971

Муж: Смирнов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Рождение ребёнка
09.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Рождение ребёнка
08.07.1984

Сын: Смирнов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.