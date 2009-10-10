Смирнов Дмитрий
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.07.1984
Дата смерти10.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1984
Отец: Смирнов Владимир
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
С 01.09.1990 по 25.06.1999
Школа 4 | Слесарь
Образование
С 01.09.1999 по 25.06.2002
ГОУ Профессиональный лицей №34
Работа или профессия
С 09.07.2002
Слесарь - ремонтник | Северсталь
Военная служба
С 20.12.2002 по 18.12.2004
Бракосочетание
07.02.2007
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.10.2009
Причина смерти: Несчастный случай | Северсталь
Похороны
13.10.2009
Ботово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Ботовское кладбище