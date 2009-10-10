Смирнов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Дмитрий

Место рождения

Россия

Дата рождения

08.07.1984

Дата смерти

10.10.2009

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1984

Отец: Смирнов Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

Образование
С 01.09.1990 по 25.06.1999
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Школа 4 | Слесарь
Образование
С 01.09.1999 по 25.06.2002
Череповец, город Череповец, Вологодская область
ГОУ Профессиональный лицей №34
Работа или профессия
С 09.07.2002
Слесарь - ремонтник | Северсталь
Военная служба
С 20.12.2002 по 18.12.2004
Бракосочетание
07.02.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
10.10.2009
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Причина смерти: Несчастный случай | Северсталь
Похороны
13.10.2009
Ботово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Ботовское кладбище

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