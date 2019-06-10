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Смирнов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1946

Дата смерти

10.06.2019

Пол

Мужской

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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1984 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1946

Отец: Смирнов Иван

Мать: Смирнова (Жидкова) Александра

Работа или профессия
С 31.08.1962 по 07.07.1964
Ученик электрика-слесаря
Работа или профессия
С 15.07.1964 по 14.10.1965
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Электрослесарь | Череповецкий металлургический завод
Военная служба
С 24.10.1965 по 04.12.1968
Работа или профессия
С 08.01.1969 по 08.05.1969
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Электрослесарь | Череповецкий металлургический завод
Работа или профессия
С 17.05.1969 по 11.10.1973
Слесарь-монтажник
Бракосочетание
02.04.1971

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 29.10.1973 по 29.04.1974
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Электрик | Череповецкая спичечная фабрика
Рождение ребёнка
09.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 04.05.1974 по 14.06.1976
Электромантер // слесарь
Рождение ребёнка
08.07.1984

Сын: Смирнов Дмитрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.06.2019

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