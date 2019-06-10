Смирнов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1946
Дата смерти10.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1946
Отец: Смирнов Иван
Работа или профессия
С 31.08.1962 по 07.07.1964
Ученик электрика-слесаря
Работа или профессия
С 15.07.1964 по 14.10.1965
Электрослесарь | Череповецкий металлургический завод
Военная служба
С 24.10.1965 по 04.12.1968
Работа или профессия
С 08.01.1969 по 08.05.1969
Электрослесарь | Череповецкий металлургический завод
Работа или профессия
С 17.05.1969 по 11.10.1973
Слесарь-монтажник
Бракосочетание
02.04.1971
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 29.10.1973 по 29.04.1974
Электрик | Череповецкая спичечная фабрика
Рождение ребёнка
09.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 04.05.1974 по 14.06.1976
Электромантер // слесарь
Рождение ребёнка
08.07.1984
Сын: Смирнов Дмитрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.06.2019