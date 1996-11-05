Назарова (Коляденкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Коляденкова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1927

Дата смерти

05.11.1996

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
1963 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1927

Отец: Коляденков Сергей

Мать: Коляденкова (Рауткина) Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Фёдор

Работа или профессия
Неизвестно
Продавец
Рождение ребёнка
13.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Фёдор

Рождение ребёнка
24.06.1954

Сын: Назаров Анатолий

Отец ребёнка: Назаров Фёдор

Рождение ребёнка
17.01.1963

Сын: Назаров Василий

Отец ребёнка: Назаров Фёдор

Смерть
05.11.1996

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