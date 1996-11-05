Назарова (Коляденкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1927
Дата смерти05.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1927
Отец: Коляденков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров Фёдор
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец
Рождение ребёнка
13.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Фёдор
Рождение ребёнка
24.06.1954
Сын: Назаров Анатолий
Отец ребёнка: Назаров Фёдор
Рождение ребёнка
17.01.1963
Сын: Назаров Василий
Отец ребёнка: Назаров Фёдор
Смерть
05.11.1996