Назаров Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1927
Дата смерти13.10.1994
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1927
Отец: Назаров Александр
Мать: Назарова Алдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Рождение ребёнка
13.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова (Коляденкова) Анна
Рождение ребёнка
24.06.1954
Сын: Назаров Анатолий
Мать ребёнка: Назарова (Коляденкова) Анна
Рождение ребёнка
17.01.1963
Сын: Назаров Василий
Мать ребёнка: Назарова (Коляденкова) Анна
Смерть
13.10.1994