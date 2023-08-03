Назаров Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1927

Дата смерти

13.10.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
1963 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1927

Отец: Назаров Александр

Мать: Назарова Алдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова (Коляденкова) Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Рождение ребёнка
13.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова (Коляденкова) Анна

Рождение ребёнка
24.06.1954

Сын: Назаров Анатолий

Мать ребёнка: Назарова (Коляденкова) Анна

Рождение ребёнка
17.01.1963

Сын: Назаров Василий

Мать ребёнка: Назарова (Коляденкова) Анна

Смерть
13.10.1994

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