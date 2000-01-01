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Вшивцев Назар Афиногенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Вшивцев Афиноген Зотович

Мать: Вшивцева Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ефимия Назаровна

Мать ребёнка: Вшивцева Ефимия Прохорова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Вшивцев Никифор Назарович

Мать ребёнка: Вшивцева Ефимия Прохорова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Вшивцев Козма Назарович

Мать ребёнка: Вшивцева Ефимия Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Ефимия Прохорова

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1795
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