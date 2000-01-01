Вшивцев Назар Афиногенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Вшивцев Афиноген Зотович
Мать: Вшивцева Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ефимия Назаровна
Мать ребёнка: Вшивцева Ефимия Прохорова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Вшивцев Никифор Назарович
Мать ребёнка: Вшивцева Ефимия Прохорова
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Вшивцева Ефимия Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1795