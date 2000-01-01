Вшивцева Ефимия Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ефимия Назаровна
Отец ребёнка: Вшивцев Назар Афиногенов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Вшивцев Никифор Назарович
Отец ребёнка: Вшивцев Назар Афиногенов
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Вшивцев Назар Афиногенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795