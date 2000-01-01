Вшивцева Ефимия Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Ефимия Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ефимия Назаровна

Отец ребёнка: Вшивцев Назар Афиногенов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Вшивцев Никифор Назарович

Отец ребёнка: Вшивцев Назар Афиногенов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Вшивцев Козма Назарович

Отец ребёнка: Вшивцев Назар Афиногенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Назар Афиногенов

Смерть
После 1795
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