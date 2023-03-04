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Вшивцев Афиноген Зотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Вшивцев Зоть Герасимович

Мать: Вшивцева Евдокия Исаева

Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Фёдор Афиногенов

Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимия Афиногентова

Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Вшивцев Назар Афиногенов

Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Вшивцев Ларион Афиногенов

Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Вшивцев Сидор Афиногенов

Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Мавра Яковлева

Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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