Вшивцев Афиноген Зотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Вшивцев Зоть Герасимович
Мать: Вшивцева Евдокия Исаева
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимия Афиногентова
Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Вшивцев Ларион Афиногенов
Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Вшивцева Мавра Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Мавра Яковлева
Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795