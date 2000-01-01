Вшивцев Зоть Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Исаева
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Исаева
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Шевнина Марфа Макаравна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Евдокия Исаева
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1795