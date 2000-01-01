Вшивцев Зоть Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Зоть Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Вшивцев Герасим Сидорович

Мать: Вшивцева Марфа Терентьева

Рождение ребёнка
1730

Сын: Вшивцев Афиноген Зотович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Исаева

Рождение ребёнка
1739

Сын: Вшивцев Сидор Зотович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Исаева

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Шевнина Марфа Макаравна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Евдокия Исаева

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1795
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