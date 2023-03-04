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Вшивцев Сидор Зотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Вшивцев Зоть Герасимович

Мать: Вшивцева (Кислицына) Евдокия Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева (Куклина) Ульяна Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1753 ст.

Жена: Вшивцева (Чикишева) Стефанида Вавилова

1753г. (свадьба) жених дер. Лемехинской невеста той же вотчины и прихода дер. Ребухлинской? крест. Вавила Чикишева дочь девка, оба первым браком МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 6
Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Вшивцева) Дарья Сидоровна

Мать ребёнка: Вшивцева (Чикишева) Стефанида Вавилова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Григорий Сидорович

Мать ребёнка: Вшивцева (Куклина) Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Вшивцев Терентий Сидорович

Мать ребёнка: Вшивцева (Куклина) Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Вшивцев Моисей Сидорович

Мать ребёнка: Вшивцева (Куклина) Ульяна Тимофеевна

Смерть
1784
Рождение ребёнка
1785

Сын: Вшивцев Трефил Сидорович

Мать ребёнка: Вшивцева (Куклина) Ульяна Тимофеевна

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