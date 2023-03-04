Вшивцев Сидор Зотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1753 ст.
1753г. (свадьба) жених дер. Лемехинской невеста той же вотчины и прихода дер. Ребухлинской? крест. Вавила Чикишева дочь девка, оба первым браком МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 6
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Вшивцева) Дарья Сидоровна
Мать ребёнка: Вшивцева (Чикишева) Стефанида Вавилова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Вшивцев Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Вшивцева (Куклина) Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Вшивцев Терентий Сидорович
Мать ребёнка: Вшивцева (Куклина) Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Вшивцева (Куклина) Ульяна Тимофеевна
Смерть
1784
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Вшивцева (Куклина) Ульяна Тимофеевна