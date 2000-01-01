Вшивцева Марфа Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Марфа Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Вшивцев Зоть Герасимович

Отец ребёнка: Вшивцев Герасим Сидорович

Рождение ребёнка
1718

Сын: Вшивцев Исай Герасимович

Отец ребёнка: Вшивцев Герасим Сидорович

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Новокшёнова Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Герасим Сидорович

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Чикишева Параскева Герасимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Герасим Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Герасим Сидорович

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1710
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