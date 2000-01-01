Вшивцева (Кислицына) Евдокия Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Кислицына) Евдокия Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Вшивцев Афиноген Зотович

Отец ребёнка: Вшивцев Зоть Герасимович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Вшивцев Сидор Зотович

Отец ребёнка: Вшивцев Зоть Герасимович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Шевнина Марфа Макаравна

Отец ребёнка: Вшивцев Зоть Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Зоть Герасимович

Смерть
После 1764
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