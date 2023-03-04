Вшивцев Фёдор Афиногенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Вшивцев Афиноген Зотович
Мать: Вшивцева Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Акилина Фёдоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Сергеева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Параскева Фёдоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Сергеева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Вшивцев Леонтий Фёдорович
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Сергеева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Марья Сергеева
Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795