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Вшивцев Фёдор Афиногенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Вшивцев Афиноген Зотович

Мать: Вшивцева Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Акилина Фёдоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Сергеева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Сергеева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Вшивцев Леонтий Фёдорович

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Сергеева

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Марья Сергеева

Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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