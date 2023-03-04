Вшивцева Марья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Акилина Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Афиногенов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Афиногенов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Вшивцев Леонтий Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Афиногенов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Афиногенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795