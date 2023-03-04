Вшивцева Марья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Марья Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Акилина Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Афиногенов

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Параскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Афиногенов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Вшивцев Леонтий Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Афиногенов

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Афиногенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Фёдор Афиногенов

Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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