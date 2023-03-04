Вшивцев Леонтий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Вшивцев Фёдор Афиногенов
Мать: Вшивцева Марья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Пелагия Иванова
Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794
Сын: Вшивцев Максим Леонтьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Пелагия Иванова
Смерть
После 1795