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Вшивцев Леонтий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Вшивцев Фёдор Афиногенов

Мать: Вшивцева Марья Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Пелагия Иванова

Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Вшивцев Максим Леонтьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Пелагия Иванова

Смерть
После 1795

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