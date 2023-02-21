Вшивцева Мавра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Мавра Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Фёдор Афиногенов

Отец ребёнка: Вшивцев Афиноген Зотович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимия Афиногентова

Отец ребёнка: Вшивцев Афиноген Зотович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Вшивцев Назар Афиногенов

Отец ребёнка: Вшивцев Афиноген Зотович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Вшивцев Ларион Афиногенов

Отец ребёнка: Вшивцев Афиноген Зотович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Вшивцев Сидор Афиногенов

Отец ребёнка: Вшивцев Афиноген Зотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Афиноген Зотович

Смерть
После 1795
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