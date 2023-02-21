Вшивцева Мавра Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Вшивцев Афиноген Зотович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимия Афиногентова
Отец ребёнка: Вшивцев Афиноген Зотович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Вшивцев Афиноген Зотович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Вшивцев Ларион Афиногенов
Отец ребёнка: Вшивцев Афиноген Зотович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Вшивцев Афиноген Зотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795