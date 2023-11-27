Пузанов Пётр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Пузанова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пузанов Ферапонт Петрович
Мать ребёнка: Пузанова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Пузанова Пелагея Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно