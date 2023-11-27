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Пузанов Пётр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Пузанов Матвей Игнатьевич

Мать: Пузанова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Пузанов Иван Петрович

Мать ребёнка: Пузанова Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пузанов Ферапонт Петрович

Мать ребёнка: Пузанова Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Пузанова Пелагея Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова Пелагея Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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