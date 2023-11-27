Пузанов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузанов Иван Петрович

Пузанов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Пузанов Пётр Матвеевич

Мать: Пузанова Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пузанов Степан Иванович

Мать ребёнка: Пузанова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Пузанов Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Пузанова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Пузанова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close