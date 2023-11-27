Пузанов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Пузанова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Пузанов Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Пузанова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Пузанова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно