Пузанова Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пузанов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Пузанов Матвей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Пузанов Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Пузанов Матвей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дария Матвеевна

Отец ребёнка: Пузанов Матвей Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Матвей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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