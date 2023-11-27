Пузанов Матвей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанов Матвей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Пузанов Игнатий Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пузанов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Пузанова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Пузанов Пётр Матвеевич

Мать ребёнка: Пузанова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дария Матвеевна

Мать ребёнка: Пузанова Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова Евдокия Сергеевна

Смерть
1855
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