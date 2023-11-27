Пузанов Матвей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Пузанов Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Пузанова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Пузанова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дария Матвеевна
Мать ребёнка: Пузанова Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855