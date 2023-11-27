Пузанова Пелагея Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Пузанов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пузанов Ферапонт Петрович
Отец ребёнка: Пузанов Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Пузанов Пётр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно