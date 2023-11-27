Пузанова Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова Пелагея Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Пузанов Иван Петрович

Отец ребёнка: Пузанов Пётр Матвеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пузанов Ферапонт Петрович

Отец ребёнка: Пузанов Пётр Матвеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Пузанов Пётр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Пётр Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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