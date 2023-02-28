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Кочкина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Козина Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
02.08.1866 ст.

Сын: Кочкин Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочкин Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкин Тимофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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