Кочкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Козина Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Алексеевич
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
02.08.1866 ст.
Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Алексеевич
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочкин Тимофей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно